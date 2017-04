22:14, 1 Prill 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në rubrikën “AMARCORD” në Facebook shkruan se fotoja e sotme është e fundit për këtë rubrikë që do të mbyllet, pasi sipas tij janë bërë përgatitjet për qeveri teknike – qeveri që po e kërkon opozita në Shqipëri tash e sa kohë.

“Të dashur miq, ky i sotmi është edicioni i fundit i rubrikës Amarcord! Sepse sapo ka përfunduar përgatitja për krijimin e qeverisë teknike dhe kjo rubrikë do të mbyllet, bashkë me këtë faqe! Lamtumirë!!!”, shkruan Rama, njofton Klan Kosova.

Por që më pas tregon që kjo është një gënjeshtër e tij për 1 prill – ditën kur gënjeshtrat megjithatë lejohen.

…. (Sot, gjithkush mund të thurrë një rrenë, me lezet për të tromaksur një çast miqtë me hilaritet Helbete, dita e rrenave është dhe nuk bëhet qameti! Po sa për rrenat e çdo dite tjetër, mos e çani kokën. Nuk ka çadër që i’a fsheh mërzinë dhe i’a mbron rrenës statujën, prej diellit të së vërtetës. Siç e thotë Konica diku, ngaqë statuja nuk ish as mermeri as bronxi, po prej hallve, ngjau një gjë e mërzitur. Dhe hallva nisi të shkrijë nën rrezet e diellit)”.

klankosova.tv