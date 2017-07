20:40, 12 Korrik 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama është takuar me presidentin francez, Emmanuel Macron.

Edhe këtë herë kryeministri shqiptar ka spikatur me veshje të veçantë, pasi ajo çka bie në sy nga takimi i tij me Macron janë atletet e bardha Adidas të kombinuara bukur me kostumin e kollaren e kuqe, njofton Klan Kosova.

Rama është në Trieste të Italisë ku edhe po merr pjesë në Samitin e Liderëve të Ballkanit Perëndimor.

Interesante