22:31, 15 Maj 2017

Kryetari i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha ka reaguar, pas deklaratave të lëshuara nga kryeministri Edi Rama në Shkodër, ku numri një i qeverisë tha se kreu i mazhorancës merret me gra që kanë dinjitet, duke nënkuptuar kështu kryetaren e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademin.

Statusi i Lulzim Bashës:

Çdo i ri, kur thirret në një takim nga kryeministri i vendit, me të drejtë pret të dëgjojë ide, argumente, vizione, projekte që do ta preknin jetën e tij, të ardhmen e tij. Ndërsa sot, Rama u tregoi qartazi të rinjve në Shkodër, se cfarë nuk duhet të jetë politika. U tregoi llumin e tranzicionit që është ende prezent në Shqipëri 27 vite pas nisjes së pluralizimit.

E nisi dhe e mbaroi takimin duke fyer rëndë një kryetare bashkie, një shkodrane, një qytetare, një nënë, një grua. Paturpësisht dhe në sy të disa 18 vjeçarëve, të cilët i ka ndëshkuar duke mos dhënë asnjë fond për qytetin e tyre vetëm sepse shkodranët nuk e kanë votuar. Sulmet e përsëritura të Ramës ndaj zonjës Voltana Ademi, nxjerrin në pah një të vërtetë. Ky palo burrë, çmon gratë që i nënshtrohen, që i fyen, që i sundon, që i binden, që i nëpërkëmb. Ose gratë me të cilat ndan biznesin, aferat, koncesionet dhe bankat private.

Një zonjë që e kundërshton, që nuk i nënshtrohet, që reagon me dinjitet, ai e ka frikë ndaj dhe e sulmon si frikacak. Ky është Edi Rama. Me çdo vilmanush e çdo linditë që bën lekë me të, që e pranon si shef, që ja përtyp fyerjet dhe fodullëkun, ai e ka në rregull. Por me çdo grua që mendon ndryshe, që ka krenari dhe forcë për të mos u përkulur, atë e kap një frikë e madhe që as nuk e fsheh dot. Ky është modeli i shpifur politik i republikës së vjetër që po zhduket./gazeta Shekulli

