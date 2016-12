12:17, 23 Dhjetor 2016

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama deklaroi në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste se, “reformat, sado me kosto, u kthyen në të ardhura që shkojnë te njerëzit në nevojë”.

“Kemi humbur shumë kohë për të bërë gjëra që duheshin bërë vite më parë. Sot do të kishim sfida të tjera dhe realitet tjetër. E mbyllëm vitin qeverisës me një paketë solidariteti që na identifikon te njerëzit në nevojë si forcën e tyre përfaqësuese. Sot jemi në gjendje që të rrisim rrogat. Qysh ditën e parë hoqëm nga supet e shtresës së mesme dhe të varfër barrën e taksës së sheshtë 10%. Me këtë lëvizje u dhamë edhe 140 milionë dollarë të tjera familjeve”, shtoi Rama, raporton TCH, përcjellë Klan Kosova.

