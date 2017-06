19:31, 14 Qershor 2017

Në takimin me banorët e Peshkopisë, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka deklaruar se, në 4 vitet e ardhshme do të bëjë 4-fishin e atyre që janë bërë në këto 4 vjet dhe kjo, sipas tij, do të jetë meritë e votës së tyre.

Ama, ka vijuar ai, Partia Socialiste ka dhënë provën se është e vetmja parti që mund të bëjë shtet, shkruan Top Channel.

“Kemi dhënë provën se e kemi bërë Shqipërinë një vend të denjë, që mund ta çojë flamurin e Ismail Qemalit në oborrin e familjes europiane. Kemi ndërmarrë reforma që kanë vendosur themelet e shtetit modern dhe vota e 25 qershorit do të vendosë nëse ne do të vazhdojmë ta ndërtojmë këtë shtëpi”, ka thënë Rama.

Të tjera pika ku Rama është ndalur ka qenë reformimi i administratës dhe investimet për bujqësinë.

“Ne kemi mundësitë që të hapim portat e një administrate që t’iu shërbejë njerëzve e jo partive. Ne do të financojmë 238 milionë dollarë për bujqësinë dhe fshatin, ndërsa me 100 milionë të tjera do të fokusohemi për rrugët që lidhin fshatin me tregun”, ka premtuar Rama.

