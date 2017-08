13:20, 27 Gusht 2017

Kryeministri Edi Rama, në Asamblenë e Partisë Socialiste e cilësoi si më të vështirin mandatin që mori nga zgjedhjet e 25 qershorit.



“Bashkëqeverisja me njerëzit e zakonshëm është sfidë e vështirë. Ata fituan betejën zgjedhore për ne, tani ne të bëjmë tonën për Shqipërinë që duam për ata. Ky është mandati më i vështirë që kur jam në këtë detyrë. Kjo parti duhet të vendoset me kohë të plotë për të jetësuar koalicionin me qytetarin”, tha Rama.

Kryeministri shtoi se “fitorja e 25 qershorit mund të jetë e para e një epoke të re politike ose e fundit nëse nuk e shohim që kundërshtarët e dobët që kemi e bëjnë pushtetin që na është besuar kundërshtarin tonë më të rrezikshëm”.

“Fati i sfidës varet nga sa dhe si do ta mbrojmë këtë pushtet nga vetvetja, nga ndjenja fatale e vetëmjaftueshmërisë”, deklaroi Rama.

Qeveria e re do të ketë 11 ministri dhe dy ministra shteti, ndërsa Senila Mesi do të jetë zv.kryeministre.

Ministër Shteti për shqiptarët jashtë kufijve, Pandeli Majko.

Ministër Shteti për mbrojtjen e sipërmarrësve, Sonila Qato.

Ministria e Jashtme do t’i ringarkohet Ditmir Bushatit.

Ministria e Brendshme i ngarkohet Fatmir Xhafës.

Ministria e Mbrojtjes i besohet Olta Xhaçkës.

Ministria e Drejtësisë i ngarkohet Etilda Gjonajt.

Ministria e Kulturës i mbetet Mirela Kumbaros.

Ministria e Financave bashkohet me Ekonominë dhe do të drejtohet nga Arben Ahmetaj.

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë do të ringarkohet Lindita Nikolla.

Ministre e Shëndetësisë dhe Kujdesit Social do të jetë Ogerta Manastirliu.

Ministria e Energjisë bashkohet me Infrastrukturën dhe do të drejtohet nga Damian Gjiknuri.

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të drejtohet nga Niko Peleshi.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit nën drejtimin e Blendi Klosit.