“Pa dyshim që në terrenin e sotëm ka shumë arsye për të qenë të demotivuar me ato që thuhen, dëgjohen e debatohen me mënyrën se si shpërdorohet fuqia e politikës për qëllim e agjenda të ndryshme, po nga ana tjetër politika është i vetmi instrument në dorën e njeriut për t’u bashkuar me të tjerë dhe për të bërë të mundura gjëra që janë të pamundura”.

“Njerëz të tjerë që nuk e konsiderojnë se është fakti se kush thotë nuk merrem me politikë, gënjen veten, sepse politika merret me të. Politika merret me të gjithë, vendimet e saj prekin të gjithë dhe sa më pak njerëzit të merren me politikën, aq më i madh është potenciali që vendimet e saj të mos jenë ato të cilat të shumtit që i rinë larg, dëshirojnë prej saj”.