16:00, 7 Janar 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka përshëndetur deklaratën e përfaqësuesëve të partive politike shqiptare në Maqedoni, ku shprehnin vullnetin për të realizuar të drejtat kombëtare në mandatin e ardhshëm qeverisës.

Kryeminstri shqiptar e konsideroi këtë si një hap historik, ndërsa theksoi se të drejtat e shqiptarëve nuk mund të negociohen për karrige qeveritare.

“Hap historik shprehja e vullnetit të përbashkët të partive shqiptare në Maqedoni: Të drejtat e shqiptarëve s’negociohen për karrige qeverie”, shkruajti kreu i qeverisë në një postim në rrjetet sociale, shkruan Tv Klan.

Partitë shqiptare në Maqedoni, Bashkimi Demokratik për Integrim, koalicioni “Rilindje me Besë”, Aleanca për Shqiptarët dhe Partia Demokratike Shqiptare, në deklaratën e tyre thonin se angazhohen për ngritjen e statusit të shqiptarëve në Maqedoni në popull shtet-formues, me gjuhë zyrtare, e cila do të kishte statusin e barabartë me gjuhën maqedonase dhe zgjidhjen e shumë çështjeve tjera etnike.

