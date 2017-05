15:53, 9 Maj 2017

Sonte do të mbahet nata e parë gjysmëfinale e festivalit të këngës “Eurovizion”.

Këngëtarja nga Kosova Linda Halimi e cila përfaqëson Shqipërinë sivjet do të perfomojë sonte në festivalin që mbahet në Ukrainë.

Halimi para se të ngjitet në skenë ka marrë përkrahjen e kryeministrit të Shqipërisë, Edi Rama.

Ky i fundit qysh herët në mëngjes ka shkruar një status për performancën e sontme të këngëtares.

“Mirëmëngjes dhe ju uroj gëzuar Ditën e Europës me këngën që përfaqëson Shqipërinë në Festivalin Europian të Këngës, Eurovision 2017. Sot, Lindita Halimi do të ngjitet në skenën e gjysmëfinales së parë të kësaj gare me këngën e saj “World”, ndaj le t’i japim të gjithë mbështetjen tonë #ForcaLindita“, ka shkruar ai, transmeton Klan kosova

