19:40, 17 Qershor 2017

Pas votimit të vettingut në Parlament, kryeministri Edi Rama ka udhëtuar për në Lezhë, për mitingun e radhës elektoral.

“Shumë pak besonin se ne do të arrinim ta bënim reformën në drejtësi. Shumë njerëz u trembën duke dëgjuar llogoret e politikës së vjetër që qëllonin reformën. Të tjerë, nga frika e reformës në drejtësi dhe vettingu u mbyllën në çadër dhe i shpallën luftë botës”, ka thënë Rama.

Ndërsa u ka premtuar të pranishëmve se mbështetjen që do t’i japin do t’ua shpërblejë me më shumë përkushtim dhe kokëfortësi, Rama ka shprehur keqardhjen për kërcënimet e dëgjuara në ditët e fundit, shkruan Top Channel.

“Kjo ose do të mbarojë më 25 qershor me një votë të bashkuar për PS, ose do të vazhdojë dhe të gjithë ata që i çojnë votat te partitë e tjera do të vazhdojnë të paguajnë të parët çmimin e kësaj mungese pjekurie”, ka vijuar Rama.

Duke theksuar se në 44 muaj, PS e ka dhënë provën se është e aftë të bëjë shtet, ai është shprehur i bindur se opozita e sotme nuk ka kapacitetet e duhura.

“PD nuk e ka sot as kryeministrin dhe as skuadrën që ju duhet juve. PD nuk e drejton dot sot Shqipërinë, ndaj duhet të votoni për kë do të merrni në punë 4 vitet e ardhshme”, ka shtuar Rama.



