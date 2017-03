Kreu i qeverisë shqiptare ka bërë me dije se gjatë takimit me Mogherinin janë prekur edhe çështje të natyrës rajonale, për të cilat, siç ka thënë ai, bisedimet do të vazhdojmë.

22:16, 3 Mars 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në fjalën e tij në konferencë për media me Shefen për Politika të Jashtme dhe të Sigurisë të Bashkimit Europian, Federica Mogherini, është shprehur i vetëdijshëm që Shqipëria duhet të impementojë pesë prioritet në procesin e integrimit europian.

“Jemi absolutisht në një mendje që puna me 5 prioritetet kyçe duhet të vazhdojë intensivisht, pasi janë prioritete që do na shoqërojnë përtej hapjes së negociatave”, ka deklaruar Rama.

Ai ka shprehur bindjen se, angazhimi i Shqipërisë me Komisionin Europian është një bashkëpunim që do të japë frytet e duhura.

“Jemi të bindur se çfarë kemi filluar të bëjmë me Komisionin në aspektin teknik, duke mos humbur kohë por duke hyrë në një proces të përbashkët pune që na bën të fitojmë kohë në raport me negociatat vjen në momentin e duhur dhe do të jetë një bashkëpunim i suksesshëm që do të dëshmojë se Shqipëria është gati për të negociuar anëtarësimin”, ka thënë Rama.

klankosova.tv