18:23, 26 Mars 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i thotë Partisë Demokratike që ta harrojë qeverinë teknike.

Në fjalimin e përjavshëm në rrjetin social Facebook, Rama ftoi edhe një herë tjetër PD-në për të dialoguar.

Lexoni më poshtë postimin e plotë:

Thirrja ime; bujrum të dialogojmë dhe të votojmë së bashku për çdo mekanizëm që duhet. Të dialogojmë për gjithçka që kemi në dorë. PD duhet ta harrojë qeverinë teknike dhe shtyrjen e datës së zgjedhjeve.

Qeveria zgjidhet nga populli dhe jo nga çadra e Partisë Demokratike. Me dinjitetin e Shqipërisë ne nuk luajmë. E shkuara nuk do të përsëritet më. E ardhmja do të vendoset më 18 qershor. Vetëm populli do të mund ta vendosë me votë.

Kryeministri Rama i ka kërkuar Partisë Demokratike që të rishohë vendimin për Kavajën.

