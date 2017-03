8:42, 14 Mars 2017

“Po them që Vettingun nuk e ndalojnë dot, as me çadër, as me thirrjen për një republikë të re imagjinare. Vettingun do të vijnë dhe do ta votojnë. Mund ta vonojnë, por nuk mund ta ndalojnë”, tha ai, shkruan Top Channel.

Kryeministri akuzoi opozitën se me protestën e organizuar ka të tjera qëllime nga ato që reklamon.

“Në atë çadër është frika nga Vettingu motivacioni themelor dhe pas kësaj janë të tjera që i shtyjnë të rrinë në çadër në vend që ta shohin 18 qershorin si destinacionin, ku çdo parti ka detyrimin të shkojë për të dhënë llogari”.

Interesante