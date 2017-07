8:29, 13 Korrik 2017

Kryeministri shqiptar Edi Rama, publikoi dje rezultatet e komunikimit me qytetarët, të cilëve nëpërmjet Facebook, ju kërkoi të tregojnë eksperiencat negative që kanë pasur me administratën publike.

Publikimi i kësaj liste ka ngjallur një sërë reagimesh ndaj kryeministrit Rama, por ky i fundit i ka dhënë një përgjigje kritikëve, nëpërmjet një statusi në Facebook, të publikuar pas mesnate.

Në statusin e tij Rama thekson se emrat e publikuar janë nxjerrë nga komentet e qytetarëve dhe nuk janë as “listë e zezë” e as qëndrimi apo opinioni i tij personal, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

“Çdo punonjës që paguhet nga shteti dhe abuzon me njerëzit e zakonshëm, jo vetëm duke u futur duart në xhepa po qoftë edhe duke u sjellë pa etikë me ta, do të përballet me ferrin e koalicionit të madh kundër tepsixhinjve, harbutëve dhe parazitëve që paguhen nga taksat tona dhe pa pikën e turpit abuzojnë sa herë u del në shteg njeriu i zakonshëm me hallin e tij”, paralajmëroi Rama, nëpërmjet statusit të tij në Facebook.

