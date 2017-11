Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama mori fjalën në seancën e sotme të Kuvendit pas deputetit Spaho të Partisë Demokratike, duke e akuzuar opozitën për papërgjegjshmëri.

“Dallimi i madh mes nesh dhe jush, është që ju nuk mbani përgjegjësi. Nuk keni asnjë ndjenjë përgjegjësia në raport me këtë vend me këtë popull. Madje as në raport me ata që kemi marrë përsipër të përfaqësoni. I lëshoni lum fjalët, duke mos marrë parasysh që sa prej tyre cenojnë Shqipërinë, e cila sa është e imja është edhe e juaja. Përgatituni se keni 4 vite kohë për të parë se çfarë është qeveria e Edi Ramës dhe çfarë do të larë si gjurmë në historinë e këtij vendi”, tha Rama, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.