15:25, 28 Shtator 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i bëri thirrje opozitës që mos bëjë politikë me krimin.

Sipas tij ai që bën politikë me krimin lobon për krimin.

Në fjalën e tij në Kuvend, Rama tha se opozita duhet të dalë nga çadra që ka në kokë.

Çfarë jeni ju që nuk dini të ndani Europën e vlerave sfidsave me disa racist në politikën e sotme europiane dhe me disa axhenda që janë në dritën e diellit

Krim etnik shqiptar është një shprehje raciste që ne duhet ta neverisim, ndërsa ju takoheni me ata që e përdorin dhe vini dhe e nxirrni këtu. Do ta shikoni hap pas hapi përgjigjen ku bëhet

të bësh politikë me krimin është të bësh lobimin e krimit. Nuk e them unë këtë por e thonë të tjerë më të mencuar. Këtë beni 4 vjet e kusur. Prandaj jeni këtu ju. Ikni nga parlamenti për të marrë vota dhe ktheheni me më pak pupla. Ju i merrni shqiptarët për budallenj.

E kuptoni sa qesharakë po bëni rolin e opozitës. Është një qesharakë që një opozitë tund flamurin e krimit etnik shqiptar. Kriminelët nuk kanë atdhe. Fakti që shqiptarët targetohen dhe goditen në atë farë feje nëpër burime informacioni dhe nga gojë të shthurura anti europane kjo nuk do të thotë se e thonë kancelaritë europiane. Të degjoni ju cfarë thonë kancelaritë euriopaine për ju, ju do habiteni.

Unë jam i bindur se ju mund të bëni shumë për këtë vend dhe bashkë mund të bëjmë gjithcka. jam në dispozicion për të kuptuar gjithcka që ne nuk bëjmë mirë. Dhe unë nuk them asnjëherë se ne triumfuam mbi krimin. Kjo është një betejë që vazhdon. Nëse doni të keni një fije besueshmërie, dilni nga çadra që e mbani hapur në kokë, megjithëse fizikisht keni dalë prej saj. Shqipëtarët nuk janë budallenj.

I patë çfarë mitingje bëtë në fushatë. Na bëtë të mendojmë që tju cojmë njerëz, sepse nuk kapnit as cepin e trotuarit.

