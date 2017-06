20:52, 4 Qershor 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama deklaroi se nxorri Partinë Demokratike nga çadra për t’i dhënë mundësi të gjithëve të marrin pjesë në zgjedhje.

Rama tha se “Lulin” e shpëtoi, por tani duhet të bashkohen për të shpëtuar Shqipërinë nga Luli.

“Bëmë çmos që ta nxjerrim Lulin nga çadra. E nxorëm se ne nuk jemi armiqtë e tyre, pavarësisht ata na trajtojnë si armiq. Ne donim t’u jepnim një mundësi të gjithëve që të mos ndodheshin të përjashtuar për shkak të Lulit. Tani na lind e drejta t’u themi demokratëve Lulin e shpëtuam, tani duhet të bashkoheni me ne të shpëtojmë Shqipërinë nga Luli. Koalicionet të rëndësishme për reforma e programe. Administrata shtetërore nuk është federatë. Nuk mund t’u themi atyre që janë me shkollë se në atë fushë nuk ka punë se e ka një parti tjetër”, tha Rama gjatë një takimi me fermeë në Krujte të Lushnjës.

Rama tha se Lulim Basha nuk është “djalë i keq”, por duhet t’i bërtasësh që mos e zërë gjumi, shkruan Lapsi.al.

“Mund të jesh me PD po c’punë di të bëjë Luli, puna që bën ai është ajo që bën aktualisht. Dil premto në televizor. Sipas asaj që tha Luli, çmimi i bukës do ishte 7 mijë lekë do kishte dhe tramvaj në Tiranë. Nuk është djali i keq, por duhet t’i bërtasësh që mos e zërë gjumi kur flet me ty” , tha Rama.

