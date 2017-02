8:46, 2 Shkurt 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama në një intervistë në Ora News ka thënë se nuk do marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë që do të diskutojë për mos arrestimin e Klement Balilit.

Rama thotë se qeveri nuk pranon presion nga askush.

“Nuk do marr pjesë në Këshillin e Sigurisë, nesër do jem në Kosovë. Nuk mund të jem në atë mbledhje. Nuk do bëj asnjë koment derisa e ka thirrur kryetari i Kuvendit e Presidenti”.

