10:29, 29 Gusht 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka shprehur bindjen se qeveria e re nuk do të ketë probleme me dekretimin nga kreu i shtetit, pas kërcënimeve të këtij të fundit gjatë fushatës elektorale.

Gjatë bashkëbisedimit, Rama ka mohuar që prishja e partneritetit me LSI të jetë bërë shkas për shkrirjen e disa ministrive. “Nuk kemi shkrirë ministritë e drejtuara nga LSI, nuk ka lidhje kjo. Kemi shkrirë edhe atë të Financave me atë të Ekonomisë, që nuk drejtoheshin nga LSI”, ka thënë Rama.

Në vijim të përgjigjes ndaj interesit të mediave, Rama ka lënë të hapuropsionin e bashkëbisedimit me opozitën gjatë 4 viteve të ardhshme.

“Nuk besoj se do të jetë takim i përjavshëm (me Bashën), por do të ketë takime ndoshta një herë në dy apo tre muaj për diskutimin e çështjeve. Unë mendoj se kjo është tërësisht e mundur”, ka thënë Rama, referuar edhe marrëveshjes parazgjedhore me PD.

I pyetur lidhur me mospërfshirjen e ish-ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri dhe emrave të tjerë të spikatur të PS në qeverinë e re, Rama ka dhënë këtë sqarim: “Qeveria nuk është si kombëtarja, nuk është një seleksion. Të gjithë janë njësoj sepse ne kemi nevojë të kemi edhe një grup të fortë partiak”, ka thënë Rama.

Duke qëndruar tek PS, kryeministri ka paralajmëruar edhe projektin “Partia Socialiste +”, që sipas tij ka të bëjë me të ardhmen e partisë. “Ne synojmë edhe një PS+. Sepse unë mendoj edhe për të ardhmen e PS”, ka theksuar Rama, pa saktësuar nëse kjo nënkupton aleancë me partitë e tjera, si për shembull me PDIU-në.

Mes të tjerash kreu i qeverisë ka nënvizuar se sfidë e kabinetit të tij do të jetë forcimi i mekanizmave të institucioneve publike, duke reduktuar burokracitë. Një shembull për këtë është edhe shkrirja e Ministrisë së Integrimit tek ajo e Jashtme, raporton TCH, transmeton Klan Kosova.

“Ne do ta spostojmë pjesën e problematikave të integrimit, që kanë të bëjnë me përgatitjen e dikastereve, tek MPJ. Për këtë kemi shembullin e Hungarisë dhe Sllovakisë. Kur të hapen negociatat do të ketë një kryenegociator dhe nuk është e nevojshme të ketë një burokraci kaq të madhe”, ka vijuar Rama.

