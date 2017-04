22:35, 11 Prill 2017

Kryeministri Shqipërisë Edi Rama ka reaguar në Facebook pasi deputetët e Kuvendit miratuan anëtarët e komisionit ‘ad hoc’ për vetingun pa praninë e opozitës si dhe as kush nuk mund ta ndalojë Shqipërinë në rrugën e saj Europiane.

“Procesi i zbatimit të Ligjit të Vetingut nisi me votën e Kuvendit sapo.Mund ta vonojnë po as Vettingun as Shqipërinë nuk e ndalojnë dot”-shkruan Rama.

