16:57, 23 Maj 2017

Pas zhbllokimit në Kuvend të Vettingut, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama premton nisjen e punës për pastrimin e sistemit të drejtësisë nga të korruptuarit.

Teksa zhvilloi një takim me banorët e Manzës në Durrës, Rama u shpreh se reforma në drejtësi është operacioni më i vështirë ndërmarrë në trupin e Shqipërisë.

“Vetëm kur pallati i drejtësisë të pastrohet nga prokurorët dhe gjykatësit e korruptuar atëherë, do fillojë drejtësia e re përpara të cilës do të jenë të gjithë të barabartë. Dhe politikanët të cilët kanë bërë zullume, për të cilat drejtësia do kërkojë llogari do marrin ndëshkimin e merituar”.

Marrëveshja me PD-në, tha kreu i qeverisë, ishte për të shpëtuar vendin dhe u kërkoi votën banorëve të Manzës për tu dhënë mundësinë të vijojë reformat shtet formuese, shkruan Ora News.

“25 qershor, vendos vota. Jepini ju 71 vota PS-së më 26 qershor ata ikin nga qeveria. Qoftë se ia jepni votën PD-së ikin të tjerët”

Alternativën e PD-së, Rama e cilëson shkatërrim për vendin.

