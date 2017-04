21:09, 24 Prill 2017

Kryeministrim i Shqipërisë Edi Rama është takuar pasditen e së hënës me të rinjtë e Vlorës, të cilët votojnë për herë të parë. Në fjalën e tij, Rama tha se reformat e nisura nga kjo qeveri nuk mund të ndalen, shkruan Top Channel.

Rama ka paralajmëruar se, PS do të shkojë në zgjedhje edhe pa opozitën. “Kështu që më 18 qershor, si me ata si pa ata, ne do të votojmë. Më 18 qershor, si me ata, si pa ata, ne do të fitojmë”, ka thënë Rama.