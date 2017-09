12:12, 5 Shtator 2017

Vetëm tre ditë përpara dekretimit të qeverisë së re, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama do të zhvillojë një tjetër mbledhje informale me kabinetin e ri qeveritar, në format të ngjashëm me atë të mbajtur në Llogara javën e kaluar.

Në këtë takim do të diskutohet për zbatimin e programit qeverisës për 4 vitet e ardhshme, mënyrën sesi do të funksionojë shkrirja e ministrive dhe institucioneve përkatëse në kohën kur plani i punës është hartuar dhe ngritja e grupeve të ekspertëve që do të merren me impementimin e saj deri në fund të muajit dhjetor, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Ky takim mbahet vetëm pak ditë përpara seancës së parë të Kuvendit të ri të dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, thirrur për të shtunën e 9 shtatorit në orën 10.

