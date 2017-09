14:08, 29 Shtator 2017

Kryeministri shqiptar, Edi Rama, në një takim me tatimpaguesit më të mëdhenj në vend, deklaroi se duhen masa kundër grabitqarëve e parazitëve në administratë dhe për formalizimin e mëtejshëm të ekonomisë.

“Pjesa më e madhe e administratës do që të punojë e të jetë në rregull me ligjin, por nuk të lënë këta që helmojnë gjithë klimën. Brenda javës së ardhshme do të publikojmë platformën “online” të bashkëqeverisjes, që do të ketë rubrikë të veçantë për biznesin, që të ketë linjë direkte për çdo lloj cënimi dhe sjellje të padenjë të kujtdo që i shkon në derë bizneseve. T’u vëmë bashkë një kufi të gjithë atyre që marrin rroga nga buxheti dhe të pastrojmë llumin e korrupsionit që është kthyer në zullum të madh në kanalet e komunikimit të sipërmarrjes me shtetin”, shtoi më tutje kreu i Qeverisë shqiptare.

Rama theksoi se “ekonomia është rritur me 4.06% në tremujorin e fundit”, duke deklaruar se objektivi është që të kapet shifra 5%, shkruan Top Channel.

“Pastrimi i rrugës që lidh sipërmarrjen me shtetin është një nga masat kryesore që do të ndihmojë në objektivin e rritjes ekonomike. Një rritje 5% ndihet në të gjitha shtresat”, deklaroi Rama.



