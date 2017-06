15:02, 10 Qershor 2017

Kryeministri shqiptar Edi Rama prezantoi në Librazhd pikat kryesore të programit ekonomik të Partisë Socialiste për 4 vitet e ardhshme, duke premtuar rritje të ekonomisë mbi 5%.

Edhe një herë, Edi Rama tha se shqiptarët nuk duhet të votojnë më me flamuj të partive: “Na ndihmoni që të kemi fuqinë që na duhet për tu zgjidhur 1001 hallet për shkak të sistemit që duhet të përmbysim në 25 qershor. Populli mbarë me votë do të bëjë një kryengritje për ta shembur sistemin e kalbur të administratës. Është koha për t’i dhënë Partisë Socialiste një mandat të plotë. Jo të ndarë me flamuj të partive, por me flamurin e aspiratave”.

Rama kishte premtime konkrete për fermerët e Belshit, të cilëve u kërkoi votën për PS-në dhe jo për partitë e tjera, që programin e kanë vetëm për të përfituar pushtet pas 25 qershorit.

Edi Rama premtoi rritje të punësimit dhe ekonomisë edhe nga Elbasani, gjatë një forumi për punësimin, shkruan TCH, transmeton Klan Kosova.

Interesante