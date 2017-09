17:08, 28 Shtator 2017

Pas kritikave të bëra nga ish-lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti, në drejtim të Kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, për çështjen e Demarkacionit, ky i fundit ka pasuar me një reagim në llogarinë e tij në facebook.

I pari i Qeverisë së Shqipërsië, Edi Rama, duke iu referuar deklarimeve të Kurtit, ka thënë se kufijtë nuk përcaktohen me opinione, duke përfunduar se ai nuk fal as det e as tokë shqiptare, transmeton Klan Kosova.

”I dashur Albin! Faktet s’janë opinione dhe kufijtë nuk përcaktohen me opinione! Sa për tokën po ta kujtoj që unë nuk fal as det jo më tokë🇦🇱”

Kurti pati kritika ndaj Kryeministrit shqiptar Edi Rama, pasi që ky i fundit dje në takim me Kryeministrin e Kosovës, Ramush Haradinajn, kërkoi nga ai që ta ndryshojë qëndrimin e tij për Demarkacionin, transmeton Klan Kosova.

