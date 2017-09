12:42, 27 Shtator 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama i ka thënë kryeministrit Ramush Haradinaj, se për çështjen e Demarkacionit duhet të gjendet një zgjidhje më e shpejt, njofton Klan Kosova.

“Intersi i Kosovës është zgjidhja sa me e shpejt e këtij problemi sepse është krijuar një ngërç me bashkësinë ndërkombëtare”, ka thënë Rama në konferencën e përbashkët me Haradinajn.

“Ne e shikojmë me shqetësim çështjen e Demarkacionit”.

Haradinaj ka thënë se Kosova po procedon në përputhje me rrugullativën përkatëse, sa i përket çështjes së Demarkacionit me Malin e Zi, njofton Klan Kosova.

“Kur të kemi një situatë më të qartë me të gjeturat e reja do t’i drejtohemi shtetit mik”.

Pas takimit me homologun Edi Rama, Haradinaj do të takohet edhe me Presidentin Ilir Meta.

Pasdite do të takohet edhe me kryetarin e Kuvendit Gramos Ruçin si dhe me kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Bashën.

klankosova.tv

