11:45, 6 Prill 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama theksoi se qeveria e tij do të vazhdojë punën “për të bërë shtet, për të pasur një Shqipëri në punë dhe për të siguruar mirëqenie”.

“Ndërkohë që ne jemi në këtë shkollë të rilindur, Shqipëria që kemi ka shumë nevojë për shkolla që duan rindërtim, për shkolla të reja që t’i japim fund historisë së dy turneve. Me 20 shkollat e reja që po ndërtojmë, nuk do të ketë më dy turne dhe shkollat do të garantojnë mësimin normal dhe me ngrohje”, shtoi kryeministri, shkruan TCH, përcjellë.

Në fund, Edi Rama tha se, “përtej asaj që është politika dhe që zhvillohet në një katund politik e mediatik, Shqipëria tjetër nuk ka nevojë për këto, por për punë”.

“Do të vazhdojmë të punojmë për të bërë shtet, për të pasur një Shqipëri në punë dhe për të siguruar mirëqenie. Mirëqënia vjen nga puna e të gjithëve”, deklaroi kreu i qeverisë.

