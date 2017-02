16:25, 13 Shkurt 2017

Qeveria e Shqipërisë do të dyfishojë rritjen ekonomikë të vendit mbi 5% në 2-3 vitet e ardhshme.

Ky është impakti që do të këtë programi 1 miliard $, tha kreu i qeverisë Edi Rama, gjatë prezantimit të projektit për ndërtimin e 20 shkollave të reja për Tiranën, në bashkëpunim privat-publik.

“Ky program për Tiranën do të sjellë impakt të madh ekonomik dhe social, dhe për Shqipërinë do të bëjë që rritja jonë ekonomike të dyfishohet. Nga rritja ekonomike që sot është 3.5 %, të shkojmë në një rritje që me patjetër të jetë 6 e më shumë për qind“.

Për ministren e Arsimit, përmirësimi i infrastrukturës arsimore është investim për edukimin.

