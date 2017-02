11:07, 1 Shkurt 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka sqaruar sot në rrjetet sociale se ç’ka në plan të bëjë me 1 miliard eurot që po ia kërkon sa bankave, sa biznesit në vend.

Duke publikuar fotot, Rama shkruan: “Dje me përfaqësues të sipërmarrjes dhe të bankave për çeljen e programit të ri kombëtar, “Një miliardë për rindërtim”, që do të vërë në lëvizje një kapital të konsiderueshëm për infrastrukturën rrugore, infrastrukturën arsimore dhe infrastrukturën shëndetësore anembanë vendit.

Qeveria në partneritet me sipërmarrjen dhe bankat, në një kohë të shkurtër do të mund të financojë e të ndërtojë 150 shkolla në gjithë Shqipërinë, përfshirë dhe 6 shkolla të reja ekselence për arsimin profesional; Do të adresojë disa probleme të rëndësishme të infrastrukturës rrugore nacionale duke përmirësuar ndjeshëm edhe infrastrukturën e zonave turistike; Do të ndërtojë një spital rajonal ekselence ne Fier dhe 10 qendra shëndetësore ekselence në të gjithë vendin.

Për realizimin e gjithë këtij procesi dhe kësaj përfshirjeje masive të sipërmarrjes dhe të kapitalit privat në mbështetje të këtij programi kombëtar për infrastrukturën publike, qytetarët nuk do të paguajnë asgjë ekstra, borxhi publik nuk do të rritet dhe mbulimi buxhetor i programit është i garantuar.

Për herë të parë vendi do të mund të financojë nga buxheti dhe nga partneriteti publik-privat mbi 1 miliardë dollarë në vit për investime publike, duke mundësuar një hov të madh ndryshimesh të mëtejshme dhe rritjeje të mëtejshme ekonomike.

Falë këtij programi rritja ekonomike llogaritet të dyfishohet në tre vitet e ardhshme.”

