8:35, 15 Mars 2017

Kryeministri Rama e shpjegoi me detaje idenë e tij për mbështetjen që po merr çadra e protestës nga njerëz jashtë, që jo domosdoshmërisht i duan të mirën Shqipërisë.

Rama tha se me Rusinë kemi marrëdhënie të ftohtë, por Rusia nuk është armik i Shqipërisë dhe nuk e shikojmë si armik, shkruan Top Channel.

“Prandaj flas për gjëra që lidhen me qarqe të caktuara, lidhen me interesa të caktuara. Potencialisht, çdo situatë e tillë është një oportunitet dhe historia ka treguar se, kur krijohen oportunitete të tilla, gjenden edhe oportunistët që janë gati, jo flamurin, jo dinjitetin e atdheut, por gjithçka ta vënë në dispozicion të një qëllimi, që është një qëllim mizerabël”, tha Rama.

Pak minuta pas kësaj deklarate është pyetur edhe kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, specifikisht për Rusinë apo qarqe ruse, nëse e kanë kontaktuar atë. Ai tregoi se ishte takuar me ambasadorin rus në Tiranë.

“Është një takim i kërkuar nga ambasadori rus për t’i shpjeguar situatën politike në vend. Ka qenë një takim publik, me fotografë dhe evidentim të gjithçkaje që është folur, e padyshim që është në kuadrin e një kontakti normal që Partia Demokratike ka me të gjithë përfaqësuesit e huaj në Shqipëri. Siç kam pasur një drekë me përfaqësuesit e vendeve anëtare të BE-së sot dhe që do të kem nesër dhe të enjten, që janë takime të rregullta. Por kontakte me qarqe politike për të diskutuar fatet e Shqipërisë, Partia Demokratike nuk ka dhe nuk ka për të pasur”, tha Basha.