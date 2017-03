13:45, 8 Mars 2017

Në ditën e 8 Marsit, kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama zgjodhi që së bashku me bashkëshorten e tij Linda Rama, tu drejtohet burrave, duke u thënë se nuk duhet të kenë frikë nga protagonizimi i grave.

“Sa më shumë vend gratë dhe vajzat të gjejnë në shoqëri, aq më mirë do të jetë për të gjithë, mbi të gjitha aq më mirë do të jetë për burrat. Nga lartësia e 198 cm të mia, unë mund t’i siguroj të gjithë burrat se sa më pak frikë të kenë nga protagonizmi i grave, aq më të mbrojtur dhe të sigurtë do të jenë”, tha Rama.

