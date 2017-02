14:06, 21 Shkurt 2017

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka akuzuar opozitën se po pengon pastrimin e drejtësisë nga funksionarët e korruptuar, të cilët sipas tij lirojnë kriminelët e arrestuar nga policia.

Në një takim për promovimin e femrës në polici, Rama ka theksuar se, “është një sfidë më vete të gjurmosh dhe arrestosh kriminelë, por është po ashtu një tradhti më vete që kriminelët e arrestuar me prova t’i rishikosh në rrugë të ribëjnë krime”.

“Ata killera të veshur me toga të zeza kanë vite që i bien me çekiç kokës të gjitha nënave që kanë humbur bijtë, të gjitha femrave të dhunuara e me radhë”, ka thënë Rama.

I pranishëm në këtë event, ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri ka qëndruar në të njëjtat linja. “Armiku më i madh i policisë është gjyqtari që liron kriminelin”, ka thënë Tahiri, shkruan TCH, përcjellë Klan Kosova.