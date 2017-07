21:42, 2 Korrik 2017

Në intervistën që dha për “France 24”, Kryeministri Rama shprehu besimin se ketë vit do të çelen bisedimet për anëtarësimin e Shqipërisë në BE.

Rama u shpreh se për disa Europa është thjeshtë financa, ndërsa për Shqipërinë është projekti më i qëndrueshëm i paqes.

“BE është në fakt ai që na mban ne për sa i përket frymëzimit tonë. Nëse BE do të largohet nga ëndrra që ne kemi sigurisht që do të shohim alternativa të tjera, çfarë do të dalin. Mund të ndodhe nëse BE është thjesht taktikë”, u shpreh Rama.

Kryeministri i tha gazetares franceze se ekonomia është në rritje në Shqipëri, dhe këtë vit po luftohet fuqimisht kultivimi i kanabisit.

“Kemi pasur një kthesë këtë vit për situatën e kanabisit, kemi pasur një ulje dramatike. Unë kam besim që në fund të vitit ka për të qenë histori”, tha Rama, shkruan Top Channel.



