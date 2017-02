14:11, 4 Shkurt 2017

Në prezantimin që ka pasur para asamblistëve të Komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, ka thënë se janë marrë vesh që muri i ndërtuar të largohet nga aty, njofton Klan Kosova.

Por ai ka treguar se një tjetër mur, do të vendoset në një pozicion tjetër për të penguar makinat që të lëvizin në atë që do të shndërrohet në shesh për këmbësorë.

Sipas tij, ky mur do të shtyhet për dy metra nga pozita aktuale dhe do të ketë lartësi prej 120 centimetrave. Rakiq tha se punimet për projektin e ri, do të fillojnë menjëherë nesër.

“Aty do të ketë gjelbërim, strukturë me shkallë, por edhe një pengesë tetë metra me ndalesa e cila do të hapet për raste emergjente”, tha Rakiq.

Interesante