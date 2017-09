13:14, 29 Shtator 2017

Kryetari i Listës Serbe njëherit kandidati për kryetar të komunës së Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq ka pasur një takim me kandidatët për asambleist në këtë komunë.

“Lista Serbe ju ka kandiduar juve, sepse jeni përgjegjës, të aftë, njerëz familjarë. Të menaxhohet me qytetin qytetin tonë ishte një privilegj për mua dhe asambleistët nga Kuvendi i kaluar. Në këtë fushatë ne, si zakonisht, ne nuk do të përdorim premtimet, por ne do të kujtojmë qytetarët në të gjithë atë që ne kemi arritur të bëjmë për qytetin dhe qytetarët tanë. vende të reja pune, stacioni i autobusit, Renovimi i trotuareve dhe shëtitore kryesore”, ka thënë Rakiq, raportojnë mediat serbe, transmeton Klan Kosova.

Takimi i sotëm i Listës Serbe filloi me një minutë heshtje për nder të një qytetari serb i cili u vra mbrëmjen e së enjtes në veri të Mitrovicës.

