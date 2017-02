18:40, 7 Shkurt 2017

Deputeti i Lëvizjes për Bashkim, Raif Qela ka folur për Asociacionin e komunave me shumicë serbe, duke thënë se një gjë e tillë do të pengojë funksionimin e Kosovës.

“Asociacioni, tashmë është një obligim i Kosovës ndaj faktorit ndërkombëtar. Asociacioni do ta rëndojë edhe më shumë funksionimin normal të shtetit të Kosovës”.

Qela që ishte i ftuar në Info Magazine të Klan Kosovës ka treguar se nuk do të votojë “pro” Demarkacionit me Malin e Zi.

“Nuk do ta votojë Demarkacionin me Malin e Zi, arsyeja kryesore është se përderisa një pjesë e popullatës nuk dëshiron që demarkohet kufiri në këtë mënyrë – është shumë më e udhës që kjo çështje të shkojë në Arbitrazh sepse vetëm kështu do të pushojnë gjakrat”.

Ai ka folur edhe për zgjedhjet.

“Sado që zgjedhjet janë mekanizimi i vetëm për ta legjitimuar pushtetin, kjo skemë politike duhet kohë që të ndryshojë. Mendoj se zgjedhjet nuk sjellin diçka tjetër përpos këtij brumi”.

“Kjo skenë politike duhet të korrektohet dhe të gjinden zgjidhje politike më afatgjatë”.

