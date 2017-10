21:59, 22 Tetor 2017

Komuna e Rahovecit do të shkojë në balotazh me një përballje mes AAK-së dhe PDK-së, respektivisht me 34, 48 % dhe 28,5 %.

Të paktën këto shifra janë paraqitur nga Demokracia në Veprim, sipas të cilave, rradha e partive është LDK me 20, 63 %, Vetëvendosja me 15,62 % dhe Nisma me 1,41 %, njofton Klan Kosova.

