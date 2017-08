LINE UP ZYRTAR I Hardh Fest 2017 😊 [English below] • Nata 1 (7 Shtator, e Enjte) – Fillon n'KONAK dhe vazhdon në #HardhCamp – Magnituda & SHKA Rahoveci (Unplugged) • Nata 2 (8 Shtator, e Premte) – n'KONAK – DJ Commercial (KS) – Familja SHTAVICA (KS) – OFFCHESRA (KS) – Grupi 403 (KS) – DJ GEMBELMANIA & BAND & XHURIM DEMA (on the mic) (KS) – DJ Mickey (AL) – DJ JUMP & DJ NWE (KS) • Nata 3 (9 Shtator, e Shtune) – n'KONAK – Naser DULA & RRUFEJA (KS) – MEMORY WRITERS (SWE) – B.B.POQI (KS) – "JOE LYNN TURNER & TROUBLEMAKERS" – DJ ODA (KS) – MAARVEL (KS) ———————————————– OFFICIAL LINE UP OF HARDH FEST 2017 😊 • FIRST NIGHT (September of 7th, Thursday), STARTS AT KONAK AND CONTINUE AT #HardhCamp – Magnituda & SHKA Rahoveci (Unplugged). • SECOND NIGHT (September of 8th, Friday), AT KONAK – DJ Commercial (KS) – SHTAVICA Family (KS) – OFFCHESRA (KS) – Grupi 403 (KS) – DJ GEMBELMANIA & BAND & XHURIM DEMA (on the mic) (KS) – DJ Mickey (AL) – DJ JUMP & DJ NWE (KS) • THIRD NIGHT (September of 9th, Saturday), AT KONAK – Naser DULA & RRUFEJA (KS) – MEMORY WRITERS (SWE) – B.B.POQI (KS) – "JOE LYNN TURNER & TROUBLEMAKERS" – DJ ODA (KS) – MAARVEL (KS) #HardhFest2017 #MbasVeresVjenVera #LineUp

