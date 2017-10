18:37, 5 Tetor 2017

Jeta Rafuna, kandidate për asamble nga radhët e LDK-së për Komunën e Prishtinës, ka thënë se në listën për asambleiste janë 18 gra.

Ajo ka thënë se ka 13 vjet që është e angazhuar në politikë.

“Jam angazhuar që nga mosha 17 vjeçare në Forumin Rinor të LDK-së dhe synojmë që në asamble të jemi 50 % gra dhe 50 % burra”, ka pohuar ajo, njofton Klan Kosova.

Më tej Rafuna ka thënë se kandidati i LDK-së për kryetar, Arban Abrashi ka premtuar se gjysmën e drejtorive do t’i lë nën drejtimin e grave.

“Besoj se do ta fitojmë komunën e Prishtinës mes Arban Abrashi dhe ai do ta mbajë premtimin për gratë”, ka thënë ajo në Info Lokale.

Ajo më tej ka folur edhe për trashëgiminë e pronës së grave.

“LDK e ka në planprogram çështjen e trashëgimisë si dhe programin për gratë vetushqyese. Ato femra që trashëgojnë pronë do të lirohen nga taksat”.

“Nëse zgjidhem do të punoj sa më shumë që të fuqizohet roli i gruas. Do të kemi trajtim të veçantë në arsim dhe shëndeti dhe do të implementohet fondi i vetëpunësimit”, ka shtuar ajo.

