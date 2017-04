Radiohead u përball me vështirësi teknike, në skenën e natës së parë të Festivalit të Muzikës “Coachella 2017”, të premten në Indio, Calif.

Gjatë këngës së tretë të caktuar të grupit, zëri u ndalua dhe turma nuk ka mundur të dëgjojë dy minutat e fundit këngën.

Grupi, duke përfshirë lokalistin Thom Yorke, u largua nga skena dhe u kthye për të vazhduar sërish performancën, por i njëjti problem ka ndodhur edhe gjatë këngës “Let Down”. Grupi u largua sërish nga skena dhe përfundimisht u kthye për të përfunduar atë që kishin nisur.

Vetëm disa javë më parë, Thom është parë i zhveshur në plazh së bashku me të dashurën e tij në Miami, transmeton Klan Kosova.

@coachella please fix sound, felt bad for #Radiohead rocking out to #15steps for their fans yet we couldnt hear them….. pic.twitter.com/NGJoyvR3dh

— Kathy Hoy (@KJosTweet) April 15, 2017