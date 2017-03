22:24, 12 Mars 2017

Tottenham u ndesh sot me Millwall në çerekfinalen e FA Cup, ku sulmuesi i tyre Son Heung-min shënoi hat-trick, por nga sektori i tifozëve mysafirë në White Hart Lane thuhet të jenë dëgjuar fyerje raciste.

Menaxheri i Millwall, Neil Harris, thirri për ndëshkimin e secilit që gjendet fajtor për abuzimin racor ndaj futbollistit nga Koreja e Jugut, shkruan Goal.com, transmeton Klan Kosova.

Harris pohon të mos i ketë dëgjuar thirrjet e tifozëve të klubit të tij, por në intervistën e tij pas ndeshjes, u shpreh i qartë dhe i vendosur në lidhje me qendrimin e klubit të tij karshi abuzimeve racore.

“Unë nuk kam dëgjuar asgjë”, tha ai. “Çka mund të them është se unë personalisht, por as klubi, nuk do ta falim këtë, nëse gjenden prova”, shtoi Harris.