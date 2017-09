18:04, 26 Shtator 2017

Kandidati për Kryetar të Komunës së Vitisë nga radhët e Vetëvendosjes, Sali Salihu, gjatë një tubimi në këtë komunë, tha se ndryshimi në Viti bëhet vetëm me Vetëvendosjen, njofton Klan Kosova.

“Vitia dhe Anamorava duan të vendosin vetë, tani po bëhemi gati për fitoren e radhës, qytetarët e Vitisë e duan Vitinë, e duan veten dhe e duan Vetëvendosjen, e duan ndryshimin sepse VV është ndryshimi”.

“18 vite me radhë, Vitia u shkatërrua duke u qeverisur keq e më keq, sot kemi një Viti të pa zhvilluar e izoluar, Vitia nuk ka pikë kufitare për t’u lidhur me Maqedoninë. Mbi gjysma e vendbanimeve janë pa ujë të pijshëm, mungesë të shërbimeve të mirëfillta shëndetësore, padrejtësi në punësim, ndërtim pa leje, rini pa mbështetje e pensionist të vetmuar. Ne bashkë me Vetëvendosjen do t’i japim fund kësaj epoke. Vitisë i duhet VV, i duhet shpresa dhe kthesa, i duhet zhvillimi, drejtësia dhe punësimi, i duhet zemër, mendje dhe forcë. Mendjen e kemi, zemrën e kemi, forcën na jepni ju më 22 tetor”.

“Ne kemi programin tonë më të mirë për ju. Do të ketë aktivizime të psikologëve në shkolla, do ta zgjerojmë kapacitetin e çerdhes në Viti, do ta përfundojmë ndërtimin e shkollës në Pozhoran, emergjenca do të forcohet me mjekë shtesë”.

“Në Viti do të ketë ujë të pijshëm 24 orë”.

