Deputetët e LDK-së, Anton Quni dhe Adem Salihaj kanë mohuar akzuat e bëra nga deputetja Ganimete Musliu se ata të dy janë dëshmitarë të Gjykatës Speciale.

“Nuk jam i thirrur as si dëshmitar as si akuzuar. Shpifja është në natyrën tuaj”, ka thënë Quni, njofton Klan Kosova.

“Unë kam vetëm një aktakuzë nga Serbia me 15 vjet burgim”, ka shtuar Quni.

“Embelma e UÇK-së është që të gjtihë luftëtarët që i kanë shërbyer ndershëm vendit t’i qëndrojnë përpara dhe mos ta lënë të njolloset”, ka shtuar ai.

Kurse deputeti Salihaj, ka thënë se është joserioze të thuhet diçka e tillë.

“Të thuhet këtë formë, se dola dëgjova më tha dikush kështu – ashtu është joserioze”, ka thënë Salihaj.

“Unë po them me përgjegjesi që askush nga unë nuk ka kërkuar deklaratë dhe as nuk ka kërkuar komunikim nga unë. Asnjë akuzë, asnjë dëshmi nuk e ka kërkuar askush prej meje”, ka thënë Salihaj.

