13:00, 20 Tetor 2017

Klinika e Radiologjisë e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, nga dita e sotme do të ofroj shërbimin e Rezonancës së gjirit dhe mamografin 2 që do të ofrojnë shërbime gratë kosovare.

Me këtë rast, drejtoresha e Klinikës së Radiologjisë, Serbeze Kabashi- Muçaj, njoftoi se nga sot, për herë të parë në institucionet publike shëndetësore në Kosovë, do të filloj të ofrohet shërbimi i kompletuar i diagnostikës së gjirit, përfshirë Rezonancën e gjirit, mamografinë, ultrazëri dhe biopsia e gjirit.

nga ana e tij, ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili theksoi se me përurimin dhe funksionalizimin e kësaj aparature pacientet nuk do të kenë nevojë të dalin jashtë institucioneve shëndetësore publike, por shërbimin do ta marrin brenda tyre.

Sipas tij, qëllimi i MSH-së është krijimi i kushteve që shërbimet shëndetësore të ofrohen brenda institucioneve shëndetësore publike dhe pacientët të mos kenë nevojë të shkojnë jashtë vendi, transmeton Klan Kosova

Interesante