15:52, 28 Prill 2017

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, ka pritur në takim donatorët italian të cilët i kanë dhuruar Qendrës së Mjekësisë Familjare “Dr. Hafir Shala” një autoambulancë.

Me këtë rast, kryetari Lladrovci, ka falendëruar donatorët për këtë autoambulancë dhe ka vlerësuar se ky automjet do t’i ndihmohoj QKMF-së në kryerjen e shërbimeve sa më cilësore dhe me të shpejta për qytetarët e Komunës së Drenasit, njofton Klan Kosova.

Ky donacion ka ardhur falë angazhimit të bashkëatdhetarit Ylber Ibriqi, nga Komorani i cili jeton dhe vepron në Itali dhe italianit Luca Farina.

Autambulanca është dhuruar nga organizata italiane “Fraternita di Misericordia di Corsanga Comune di Bongo a Mozzano”.

