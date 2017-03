11:22, 13 Mars 2017

Nëse merr një zyrë me qira në Tiranë ka të ngjarë që ta paguash më shtrenjtë atë edhe se në kryeqytetin grek, në Athinë.

Të dhënat më të fundit të Colliers International bëjnë të ditur se qiratë mujore në zonat qendrore të biznesit janë ndër më të shtrenjtat në Ballkanin Perëndimor. Për zyrat cilësore, qiraja mujore arrin deri në 24 euro për metër katror, ndërsa për zonat e klasit A arrin deri në 20 euro/m2.

Qiraja mesatare për zyrat e klasit A është 18.3 euro/m2, duke shënuar një rritje në vitin 2016, nga 17.5 euro/m2, që ishte në fund të 2015-s.

Në Athinë, qiraja mesatare është 15 euro/m2, në Serbi 17 euro/m2, në Sofje 13 euro/m2.

Pjesa më e madhe e ofertës për zyra është e vendosur në qendër të qytetit (përfshi zonën qendrore të biznesit), ndërsa zonat më pak të preferuara janë në rrethinat e Tiranës. Projektet e mëdha të zyrave, të vendosura jashtë qytetit, kanë regjistruar norma të larta të moszënies. Këto norma nuk janë përfshirë në llogaritje, pasi mund të shtrembëronte analizën totale të moszënies së zyrave, që përfaqësohet nga godinat në zonën qendrore të biznesit, thekson Colliers.

Kërkesa duket se është rritur lehtë për shkak se zyrat qendrore të Bankës Credins kanë zënë 100% American Business Center. Kulla Millennium, në zemër të Tiranës, parashikohet që të hyjë në treg në mes të vitit 2017. Qendra e Biznesit i ka filluar tashmë negociatat për procesin e qiradhënies dhe do të rrisë gjithashtu ofertën për zyra në gjashtëmujorin e parë 2017.

Kulla Archea, gjithashtu në qendër të Tiranës, është aktualisht në status jo aktiv. Në momentin që ajo do të jetë aktive, do të bëhet e qartë nëse do të shërbejë për zyra, apo për ndonjë nënsegment të pasurive të paluajtshme.

