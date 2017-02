17:52, 4 Shkurt 2017

Dardan Molliqaj, sekretari Organizativ i Lëvizjes Vetëvendosje, ka shkruar në llogarinë e tij në Facebook se është i pavërtetë deklarimi se muri në Veri të Mitrovicës po rrënohet tërësisht, njofton Klan Kosova.

Molliqaj shkruan se muri pranë lumit Ibër vetëm sa po shkurtohet

“Pse Qeveria nuk ka treguar se çka nënkupton pika e tretë e marrëveshjes ku parashihet dizajni i ri që kufizon lirinë e lëvizjes në atë pjesë, ku siç po shihet, në fakt muri nuk do të rrënohet por vetëm do të shkurtohet?!”, shkruan Molliqaj.

“Me këtë akt, Qeveria jonë e konfirmoi edhe një herë që nuk ka sovranitet në veri dhe se kjo pjesë nuk është sikur komunat e tjera të Kosovës”.

“Asnjë Qeveri serioze nuk do të negocionte dhe arrinte marrëveshje për akte kriminale që cenojnë sovranitetin”.

“Prandaj them që kjo Qeveri nuk duhet të bëj asgjë lidhur me veriun, sepse çka do që bën (edhe nëse duket mirë në shikim të parë) është e dëmshme për shtetin”.

“Qasja e saj avantureske na solli këtu. Çështja e veriut të vendit mund të zgjidhet vetëm me një qeveri të re që ka qasje të re”.

