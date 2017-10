18:37, 27 Tetor 2017

Dy zëvendëskryeministrat e Kosovës, Fatmir Limaj dhe Dardan Gashi, kanë ftuar në takim drejtorin e KEDS-it, George Karagutoff, me të cilin kanë biseduar për një lëshim që ka hasur Qeveria në përmbajtjen e kontratave, të cilat u janë lëshuar nga ky institucion qytetarëve të Republikës së Kosovës, njofton Klan Kosova.

Fjala është për kontratat e bartjes së pronësisë së tokës nga qytetari te KEDS-i, në rastet e instalimit të trafove në pronat private të qytetarëve.

“KEDS-i ka të drejtë ta shfrytëzojë tokën private, në të cilën e instalon trafon, ose ta blejë atë, mirëpo në kontratat që pashë, në njërën prej tyre, toka falet. Me siguri, ky ishte një lëshim dhe dua ta besoj këtë”,- ka thënë zëvendëskryeministri dhe ministri i Diasporës, Dardan Gashi.

Me këtë rast, përfaqësuesi i Korporatës Energjetike të Kosovës është pajtuar ta përmirësojnë këtë lëshim që është bërë nga ta.

Ndërsa Limaj ia ka bërë me dije Karagutoff se “kjo qeveri ka prioritet mbështetjen e bizneseve të vendit, andaj po i ndërmarrin masat e duhura lehtësuese për këtë kategori”.

Gashi e Limaj apeluan te qytetarët e Republikës që kanë marrëveshje kontraktuale me KEDS-in, që ta vizitojnë këtë kompani dhe t’i rishikojnë kontratat e tyre, për ta rregulluar lëshimin me pronësinë e tokave të tyre në raport me KEDS-in.

klankosova.tv