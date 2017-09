11:57, 22 Shtator 2017

Qeveria e Kosovës ka vendosur që të ndajë 478.876 euro për shoqatën e invalidëve të luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që do të përdoren për rregullimin e protezave.

Po ashtu është miratuar rishikimi i buxhetit të vendit për këtë vit, si dhe është emëruar komisionin që do të merret me demarkimin e kufirit me Malin e Zi, njofton Klan Kosova.

